США ввели визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц РФ

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Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц Российской Федерации, а также расширил санкции против российских предприятий.

В сообщении Госдепа отмечается, что в список вошли граждане РФ и других стран, принимающие активное участие в деятельности, угрожающей суверенитету и территориальной целостности Украины. В частности, визовые ограничения были введены в отношении членов Совфеда, российских военных и 31 иностранного правительственного чиновника, которые поддержали присоединение Крыма к РФ.

Кроме того, в санкционные списки США были включены экс-глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, экс-глава совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко, основной бенефициар производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК" Андрей Мельниченко, глава совета директоров Магнитогорской металлургической компании Виктор Рашников и другие крупные российские бизнесмены.

Также под действие санкций подпали глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Мариуполя Константин Иващенко и заместитель командующего Балтийским флотом ВМФ РФ Сергей Елисеев.

Помимо этого, США включили в санкционный список более 30 российских предприятий и организаций, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат, Государственная транспортная лизинговая компания, Сколковский институт науки и технологий, а также технопарк и фонд "Сколково".

При этом Вашингтон расширил ограничения на 24 оборонные и высокотехнологические компании. Они предусматривают блокировку активов и запрет на заключение сделок для американских юридических и физических лиц.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России, распространив ограничительные меры на главу "ФосАгро" Андрея Гурьева и спортсменку Алину Кабаеву. Всего под рестрикции подпали 13 физических и 36 юридических лиц, а также два судна.