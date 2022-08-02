США добавили 25 самолетов авиакомпаний РФ в список нарушителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство торговли США включило 25 воздушных судов российских авиакомпаний в список нарушителей ограничительных мер экспортного контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

В новую редакцию документа вошли самолеты Airbus компаний "Победа", Nordwind, S7, Red Wings и Ural Airlines.

Ранее Минторг Соединенных Штатов опубликовал список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. В перечень попали воздушные суда, эксплуатируемые компаниями "Аэрофлот", AirBridge, Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастар".

Также в американском министерстве заявили о приостановке экспортных привилегий российских перевозчиков Nordwind Airlines, S7 и "Победа". По словам представителей ведомства, данное решение связано с якобы нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении РФ.