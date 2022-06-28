Минторг США внес в черный список организации из России и Китая

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство торговли Соединенных Штатов включило в санкционный список 36 компаний из России, Китая, а также из других европейских и азиатских стран, сообщается на сайте ведомства.
"Эти 36 организаций были определены правительством США как действующие в противоречии с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", – отмечается в заявлении.
Среди подпавших под санкции также компании из Литвы, Пакистана, Сингапура, ОАЭ, Великобритании, Узбекистана и Вьетнама.
Ранее в министерстве торговли США заявили о приостановке экспортных привилегий российских перевозчиков Nordwind Airlines, S7 и "Победа". По словам представителей ведомства, данное решение связано с якобы нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении РФ.
До этого Минторг Соединенных Штатов опубликовал список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.
В перечень попали воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками. В их числе – "Аэрофлот", AirBridge, Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастаром".
Отношения РФ и США осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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