Минторг США опубликовал перечень компаний РФ и Белоруссии, попавших под новые ограничения

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Министерство торговли США опубликовало черный список из 71 российской и белорусской компании, сообщает ТАСС.

В перечень добавлены конструкторское бюро "Рубин", "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", ОКБ Яковлева, а также "Газпром Нефть Шельф", Главное управление глубоководных исследований Минобороны России.

Ограничения также коснулись Российской академии наук (РАН).

Ранее министерство финансов США расширило санкционный список против России. В документ внесли официального представителя МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян.

В санкционный список также включили бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольные ему компании. По данным OFAC, в документ внесли компании "Северсталь", Nordgold и "Алгоритм".

