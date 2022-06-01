В США нет единства относительно нового пакета санкций против России – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones
В администрации президента США Джо Байдена произошло разделение мнений относительно нового пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые чиновники, в числе которых представители Госдепа и Белого дома, поддерживают ужесточение рестрикций против России. В то время как другие, среди которых представители Минфина США, сообщили о потенциальном негативном влиянии санкций на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
По мнению членов второй группы, необходимо установить потолок цен на нефть, это позволит ограничит доходы России от ее продажи.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть окончательно утвержден 1–2 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: