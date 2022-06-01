В США нет единства относительно нового пакета санкций против России – СМИ

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В администрации президента США Джо Байдена произошло разделение мнений относительно нового пакета антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что некоторые чиновники, в числе которых представители Госдепа и Белого дома, поддерживают ужесточение рестрикций против России. В то время как другие, среди которых представители Минфина США, сообщили о потенциальном негативном влиянии санкций на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.

По мнению членов второй группы, необходимо установить потолок цен на нефть, это позволит ограничит доходы России от ее продажи.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

