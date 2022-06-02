Минфин США расширил санкционный список против РФ

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Министерство финансов США расширило санкционный список против России. В документ внесли официального представителя МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян.

В санкционный список также внесли бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольные ему компании. По данным OFAC, в документ включили компании "Северсталь", Nordgold и "Алгоритм". Министерство установило срок завершения сделок с "Северсталью" до 31 августа, а с Nordgold – до 1 июля. До этого времени разрешают все операции с данными компаниями, а также с любыми организациями, где "Северстали" и Nordgold принадлежит доля в 50% или выше.



В документ внесены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, министр экономического развития Максим Решетников и приближенный к Владимиру Путину Сергей Ролдугин.



Санкции ввели против семи яхт и трех самолетов, которые связывают с россиянами.

При этом Минфин сделал исключения из санкций для связанных с выплатами пенсий американцам транзакций.

В Белом доме отметили, что новые меры против России нацелены на пресечение обхода санкций и ужесточение американского экспортного контроля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена произошло разделение мнений относительно нового пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что некоторые чиновники поддерживают ужесточение рестрикций против России. В то время как другие сообщили о потенциальном негативном влиянии санкций на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.

