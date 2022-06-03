МИД РФ внес в черный список 41 гражданина Канады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Российское министерство иностранных дел внесло в черный список 41 гражданина Канады. Данное решение было принято в качестве ответной меры на санкции против России, сообщается на сайте ведомства.

"На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", – говорится в заявлении МИД.

В санкционный список были включены в том числе нацсекретарь Канадского украинского конгресса (КУК) Касьян Солтыкевич, исполняющий обязанности национального казначея Аланна Мысак (КУК), первый замначальника Штаба нацобороны Канады Франсес Аллен.

9 мая премьер Канады сообщил о введении санкций против 40 российских физлиц. В перечень внесли 21 бизнесмена и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц.

До этого власти Канады приняли решение о введении персональных санкций в отношении 203 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. Глава канадского МИД Мелани Жоли пояснила, что под ограничения подпали 11 официальных лиц высокого ранга и 192 депутата республиканских парламентов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.