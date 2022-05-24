Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Россия в качестве ответной меры на санкции против сенаторов Совета Федерации вводит запрет на въезд в страну 154 членам Палаты лордов парламента Великобритании. Это следует из заявления, опубликованного на сайте МИД РФ.
"Указанные лица <...> внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что попавшие в черный список британские парламентарии нагнетали антироссийскую истерию и способствовали русофобскому курсу Лондона.
Наряду с прочими под действия российских ограничений подпал председатель Палаты лордов Джон Макфолл. Уточняется, что российские власти продолжат работу по расширению данного списка.
Ранее Россия внесла в стоп-лист 963 американских гражданина. В списке оказались в том числе президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. В МИД РФ такое решение назвали вынужденным на фоне антироссийских санкций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия расширила санкционный список против граждан США
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