ГД приняла законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ РФ в первом чтении

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Законопроект о зеркальном ответе на действия дискриминирующих российские СМИ государств принят Госдумой в первом чтении.

Документ предусматривает внесение в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" изменение, наделяющее генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в РФ деятельности зарубежного СМИ при недружественных решениях в отношении российских СМИ за границей. Речь идет об ограничении или запрете их деятельности.

Принятие законопроекта позволит обеспечить оперативный симметричный ответ на враждебные действия в отношении СМИ России, следует из пояснительной записки к нему.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Латвия, Франция, Украина стали лидерами по количеству дискриминационных действий по отношению к журналистам и СМИ РФ за границей.

Дискредитация отечественных СМИ и создание невыносимых для работы условий наблюдается в западных странах много лет. Он уточнил, что журналистам отказывают в аккредитации на официальные мероприятия, создают препятствия для банковского обслуживания, останавливают вещание, а также задерживают представителей российских СМИ на границе, подвергают их аресту и уголовному преследованию за профессиональную деятельность.

