В Госдуме назвали Украину, Латвию и Францию лидерами по дискриминации российских СМИ

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Латвия, Франция, Украина стали лидерами по количеству дискриминационных действий по отношению к журналистам и СМИ РФ за границей, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдавия, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния)", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам депутата, дискредитация отечественных СМИ и создание невыносимых для работы условий наблюдается в западных странах много лет. Он уточнил, что журналистам отказывают в аккредитации на официальные мероприятия, создают препятствия для банковского обслуживания, останавливают вещание, а также задерживают представителей российских СМИ на границе, подвергают их аресту и уголовному преследованию за профессиональную деятельность.
Кроме того, блокируется доступ для граждан РФ к российским СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube.
В связи с перечисленными фактами Пискарев назвал разработанный комиссией законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ, адекватным и жестким.
Ранее сообщалось, что в Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и членов их семей. Со стороны улицы бросили бутылку в окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ.
После случившегося дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина заявили, что оно уже идет. К расследованию привлекли прокуратуру и отдел госбезопасности.
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