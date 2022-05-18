Австралия ввела санкции против ряда журналистов, госслужащих и организаций РФ

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Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда государственных служащих и организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.

В частности, санкции введены против гендиректора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, а также телеведущего Михаила Леонтьева.

Помимо этого, в санкционный список включили военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Музея Победы Александра Школьника, врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева и первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николая Богдановского.

Кроме того, рестрикции были введены в отношении российской частной военной компании "Вагнер" и двух белорусских предприятий "Минотор-сервис" и ОАО "КБ Радар".

Ранее Австралия ввела санкции в отношении 147 граждан России. Они затронули 144 сенаторов Совета Федерации, а также Екатерину Винокурову, Марию Воронцову и Катерину Тихонову. До этого власти Австралии ввели экономические санкции в отношении 14 российских компаний, организаций и предприятий.