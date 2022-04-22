Австралия ввела санкции в отношении 147 россиян

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Австралия ввела санкции в отношении 147 граждан России. Об этом говорится в опубликованном письме австралийского МВД.

В министерстве сообщили, что санкции касаются 144 сенаторов Совета Федерации, а также Екатерины Винокуровой, Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой.

Ранее власти Австралии ввели экономические санкции в отношении 14 российских компаний, организаций и предприятий.

7 апреля Австралия объявила о введении санкций против 67 россиян. Как заявила глава МИД этой страны Марис Пейн, ограничения коснутся представителей российских элит и олигархов, близких к Владимиру Путину.

20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. 29 марта были введены санкции против 39 россиян, которых австралийские власти считают причастными к коррупции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

