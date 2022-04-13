Россия внесла в черный список почти 400 конгрессменов США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ответ на санкции против депутатов Госдумы Россия внесла в черный список 398 членов американского Конгресса. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

"В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций <...> против 328 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США", – говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что парламентариям будет навсегда закрыт въезд в Россию. Кроме того, аналогичные меры приняты в отношении 87 сенаторов парламента Канады. До этого Торонто внес в черный список всех членов Совета Федерации.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что этим контрмеры в отношении чиновников США и Канады не ограничатся. В ближайшее время планируется расширение соответствующих стоп-листов.

До этого, 7 апреля, Москва внесла в черный список 228 граждан Австралии и 130 граждан Новой Зеландии. Под российские санкции подпали глава кабмина и министр обороны Австралии Скотт Моррисон и Питтер Даттон, а также премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

