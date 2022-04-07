Россия внесла в черный список более 350 граждан Австралии и Новой Зеландии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Москва внесла в черный список 228 граждан Австралии и 130 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

Кроме того, в санкционный список были включены премьер и министр обороны Австралии Скотт Моррисон и Питтер Даттон, а также премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В МИД подчеркнули, что решение было принято в ответ на недружественные действия этих стран. Теперь членам комитетов по национальной безопасности, палат представителей, сенатов и региональных законодательных собраний запрещен въезд в Россию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речи о прекращении работы европейских посольств в Москве не идет. Она отметила, что Россия рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения.

При этом Захарова отметила, что Россия будет отвечать на действия других стран.

О высылке сотрудников российских дипмиссий объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

