Захарова оценила возможность закрытия европейских посольств в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о прекращении работы европейских посольств в Москве не идет.

Она отметила, что российская сторона рассматривает дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого сегодня возрастает. При этом Захарова отметила, что Россия будет отвечать на действия других стран.

"С конкретными решениями будем определяться и уже определяемся, исходя из собственных интересов, с учетом реальных обстоятельств и "вклада" определенных стран в раздувание антироссийской истерики", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее о высылке сотрудников российских дипмиссий объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

