В МИД пообещали ответить на высылку из Испании 25 дипломатов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва соответствующим образом ответит на высылку из Испании 25 российских дипломатов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"На все подобные решения будет соответствующий ответ", – приводит ее слова РИА Новости.

5 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке из страны 25 российских дипломатов. Он отметил, что данное решение было принято в связи с тем, что данные лица представляют угрозу интересам безопасности Испании. По словам министра, дипломатам дадут несколько дней на то, чтобы покинуть королевство.

До этого власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об аналогичных решениях объявили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику стран Евросоюза недальновидной. По его словам, это осложнит общение, которое необходимо для урегулирования и неминуемо приведет к ответным шагам.

