Испания вышлет около 25 российских дипломатов

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Испания приняла решение выслать около 25 российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Он подчеркнул, что в настоящее время завершается список высылаемых дипломатов.



"Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны", – цитирует Альбареса ТАСС.

По словам министра, дипломатам дадут несколько дней на то, чтобы покинуть Испанию.

До этого власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об аналогичных решениях объявили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада.

Он назвал политику стран Евросоюза недальновидной. По его словам, это осложнит общение, которое необходимо для урегулирования и неминуемо приведет к ответным шагам.

