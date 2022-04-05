Швеция вышлет трех дипломатов РФ

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Швеция приняла решение о высылке трех российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде.

По ее словам, российского посла вызвали в МИД в Стокгольме, где он получил резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС.

"Сегодня МИД также принял решение о депортации трех российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией", – приводит слова Линде ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где объявили о высылке 30 российских дипломатов. По его словам, их высылают по соображениям "национальной безопасности".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что последствия высылки российских дипломатов из европейских стран будут ощущаться еще долго. Он пообещал, что Москва примет ответные меры.

