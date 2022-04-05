Италия высылает 30 российских дипломатов

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Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где объявили о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.
По его словам, их высылают по соображениям "национальной безопасности".
5 апреля правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд отметил, что дипломаты якобы занимались разведывательной деятельностью и должны покинуть Данию в течение следующих двух недель.
До этого власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Об аналогичных решениях объявили и другие государства. Так, Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответ Москвы на высылку ее дипломатов из ряда стран Европы будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Медведев назвал высылку дипломатов продолжением "шизоидной кампании"
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