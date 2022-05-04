Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ЛНР и ДНР

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Власти Австралии расширили санкции в отношении России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в опубликованном письме австралийского МВД.

В частности, в ограничительный список попали 75 депутатов Госдумы, 20 министров ДНР и 12 ключевых министров ЛНР. Кроме того, под санкции подпал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении 147 граждан России. Они затронули 144 сенаторов Совета Федерации, а также Екатерину Винокурову, Марию Воронцову и Катерину Тихонову.

До этого власти Австралии ввели экономические санкции в отношении 14 российских компаний, организаций и предприятий.

7 апреля Австралия объявила о введении санкций против 67 россиян. Как заявила глава МИД этой страны Марис Пейн, ограничения коснутся представителей российских элит и олигархов, близких к Владимиру Путину.

20 марта власти Австралии ввели запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. 29 марта были введены санкции против 39 россиян, которых австралийские власти считают причастными к коррупции.

