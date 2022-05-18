Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций против РФ прошел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне "Новые горизонты".

По его словам, такой вывод можно сделать даже на основании того, что до сих пор готовятся новые пакеты ограничений и запретов.

"Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться", – приводит слова Силуанова ТАСС.

Министр подчеркнул, что все ограничения являются результатом независимой политики РФ, собственного курса страны.

Он добавил, что основой независимости внешней и экономической политики РФ является финансовый суверенитет, который продолжат крепить в будущем. Однако, отметил Силуанов, суверенитет – это не изоляция страны.

"Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет – это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешним воздействиям мы должны быть готовы", – заключил глава Минфина РФ.

Ранее представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России находится на локальном максимуме. Министерство прогнозирует рост инфляции в России на 17,5% по итогам года. В 2023 году ожидается инфляция в размере 6,1%, в 2024–2025 годах – около 4%.

