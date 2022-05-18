Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций против РФ прошел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне "Новые горизонты".
По его словам, такой вывод можно сделать даже на основании того, что до сих пор готовятся новые пакеты ограничений и запретов.
"Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться", – приводит слова Силуанова ТАСС.
Министр подчеркнул, что все ограничения являются результатом независимой политики РФ, собственного курса страны.
Он добавил, что основой независимости внешней и экономической политики РФ является финансовый суверенитет, который продолжат крепить в будущем. Однако, отметил Силуанов, суверенитет – это не изоляция страны.
"Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет – это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешним воздействиям мы должны быть готовы", – заключил глава Минфина РФ.
Ранее представитель Минэкономразвития заявил, что инфляция в России находится на локальном максимуме. Министерство прогнозирует рост инфляции в России на 17,5% по итогам года. В 2023 году ожидается инфляция в размере 6,1%, в 2024–2025 годах – около 4%.
Минэкономики прогнозирует восстановление роста ВВП России в 2024 году до 3,2%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: