Россия запретила 963 гражданам США въезд в страну на постоянной основе

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МИД России опубликовал национальный стоп-лист с перечнем из 963 американских граждан, которым на постоянной основе запрещен въезд в страну.

В списке оказались в том числе Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся в контексте ответных мер на санкции США и являются вынужденными. Они нацелены на то, чтобы заставить американский режим, пытающийся навязать свой миропорядок, изменить поведение, признав новые реалии.

"Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", – говорится в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что Россия открыта для честного взаимоуважительного диалога.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и США стали враждебными России государствами. По его словам, их действия сравнимы с войной. Представитель Кремля уточнил, что сегодня ведется гибридная война.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

