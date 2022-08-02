Канада расширила список санкций против России

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Канада расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 физических и 17 юридических лиц. Об этом сообщило правительство страны.

Отмечается, что под новые ограничения подпали российские военнослужащие, которых ранее Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче. Однако в правительстве не озвучили конкретную причину введения санкционных мер против этих граждан.

Ранее Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список. Его пополнили главы российских регионов: губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Самарской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Свердловской областей и Севастополя.

Также ограничения затронули министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, племянников предпринимателя Алишера Усманова Сарвара и Санжара Исмаиловых, а также британского журналиста и блогера Грэма Филлипса, чьи активы на родине были арестованы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

