Послу Канады в Москве заявили протест в связи с нападением на посольство РФ в Оттаве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посла Канады в Москве Элисон Ле Клэр вызвали в министерство иностранных дел России, чтобы заявить решительный протест по факту нападения неизвестного на российское посольство в Оттаве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Элисон Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами <...> служебного входа в консульский отдел российского посольства", – говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эти противоправные действия были совершены при попустительстве правоохранительных органов Канады, которые демонстрируют пассивное поведение и в других аналогичных случаях, связанных с проведением враждебных акций у российских диппредставительств. В МИД РФ подчеркнули, что канадские полицейские не только не пресекли совершение правонарушений, но и не задержали виновных.

"Российская сторона потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – добавили в МИД РФ.

Ранее Канада в очередной раз расширила антироссийские санкции: в список попали 62 физлица и одно оборонное предприятие из РФ. Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что Оттава намерена поддержать украинские оборонные предприятия. В частности, им будет передано оборудование, оказана техническая помощь.

Известно, что в санкционный список Канады попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также санкции затронули концерн "Автоматика", который является частью "Ростеха".