Демонстранты в Вене выступили за отставку действующего правительства

Около 20 тысяч жителей Вены вышли на демонстрацию с требованием отставки действующего правительства.

Протестующие недовольны санкциями против РФ, а также мерами, применяемыми против коронавируса, в том числе вакцинацией. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.