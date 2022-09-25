В Варшаве прошел митинг против украинизации Польши

В центре Варшавы более сотни человек собрались на акции против украинизации Польши. Демонстранты вышли на улицы с польскими флагами и плакатами с лозунгами: "Украинцы – только инструмент в руках политиков".

Мероприятие организовала "Конфедерация польской короны". Акция прошла, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы с просьбой ее запретить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

