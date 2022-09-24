Минобороны показало уничтожение замаскированных позиций ВСУ с помощью Су-25

Экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

"После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что российская истребительная авиация сбила за сутки еще три борта ВСУ: два Су-25 и один МиГ-29. По данным ведомства, воздушное судно МиГ-29 было сбито в районе Новоселовки Николаевской области. Два борта Су-25 были сбиты в районах Веселое Херсонской области и Камышевки ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

