Минобороны РФ опубликовало кадры с захваченной бронетехникой ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Отмечается, что военным удалось заполучить БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный зарубежным вооружением, и БМП-2, поставленную из Восточной Европы.
"Бросили БТР, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", – сообщил наводчик-оператор Артем.
В свою очередь, замкомандира батальона Александр рассказал о ликвидации 5 боевых машин пехоты и одного МТЛБ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинского нацбатальона "Карпатская сечь" и других подразделений ВСУ в Запорожской области. Массированным обстрелам также подверглись районы сосредоточения бойцов и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Долинка и 102-й бригады территориальной обороны Украины в районе Рыбного.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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