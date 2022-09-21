В России доработали автомат АК-12 после применения в рамках спецоперации на Украине

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Автомат АК-12 доработали после применения в рамках специальной военной операции на Украине, сообщил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, по эксплуатации данных автоматов прошло несколько совещаний, на которых было принято решение исключить из АК-12 режим отсечки по два выстрела, а также предусмотреть возможность установки регулируемой щеки приклада и двустороннего управления режима огня.

Концерн оперативно отреагировал на замечания и подобрал в кратчайшие сроки технические решения, затем был изготовлен опытный образец, который продемонстрировали представителям Минобороны России, подчеркнул Лушников.

"Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата. <...> АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий", – приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что разработанный концерном автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" продемонстрировала нового боевого робота на базе БМП-3 в действии. Он создан для поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных территориях, например, для ведения огня в плотной застройке города.

Кроме того, у машины есть боевой модуль "Синица", который может просматривать местность на 360 градусов в любое время дня. При этом он обладает автоматизированной цифровой системой управления огнем и вооружен 100-миллиметровым орудием с возможностью заряжания ПТУР, а также пушкой и пулеметом.