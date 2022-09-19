ВС РФ уничтожили цеха завода "Искра" в Запорожье, обслуживавшие РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ высокоточным ударом поразили производственные цеха завода "Искра" в Запорожье, который занимался техобслуживанием американских РСЗО HIMARS для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что российская авиация, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 52 артиллерийских подразделения, а также живую силу и военную технику ВСУ в 134 районах.

"Поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области", – говорится в сообщении.

Кроме того, российская авиация уничтожила более 200 украинских военнослужащих на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Также союзные силы ликвидировали 15 военных и три единицы бронетехники противника в Белогорке Херсонской области, а российские силы ПВО сбили Су-24 украинских ВВС в районе населенного пункта Александровка Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинского нацбатальона "Карпатская сечь" и других подразделений ВСУ в Запорожской области. Массированным обстрелам также подверглись районы сосредоточения бойцов и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Долинка и 102-й бригады территориальной обороны Украины в районе Рыбного.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.