Пушилин сообщил о продвижении сил ДНР на ряде направлений

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Военные ДНР продвигаются на нескольких направлениях, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Ситуация относительно стабильна на Донецком, Горловском, на Угледарском направлениях, где-то наши подразделения продолжают двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но все же продвигаются", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР также оценил ситуацию с Красным Лиманом. По его словам, она трудная, но контролируемая.

Кроме того, подразделения республики не допустили переправу украинской техники в районе Кривой Луки и предотвратили попытку прорыва в Кременную.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

