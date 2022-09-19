ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию ВС РФ – СМИ

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ВСУ несут большие потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на неназванного украинского солдата сообщает газета The New York Times.

"Он (солдат ВСУ. – Прим. ред.) сказал, что украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе и что "русские штурмуют каждый день и захватывают территорию на пару метров в день", – говорится в публикации.

Ранее издание NYT сообщало, что на протяжении всей спецоперации Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Отмечалось, что обмен разведданными со своими американскими коллегами киевские чиновники активизировали летом текущего год.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что в результате массированных ударов ВКС РФ, ракетных войск и артиллерии ВСУ потеряли порядка 200 военных в ДНР и Запорожской области, а также 20 единиц техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

