Киеву придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к войне – посол РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киеву очень быстро придет конец, если Москва перейдет от спецоперации к настоящим военным действиям. Об этом заявил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев в беседе с журналистами шведского издания Expressen.

Дипломат призвал западные страны помнить о том, что Москву невозможно изолировать от мира. Он также заявил европейским журналистам, что Россия побеждает.

"Так и запишите", – сказал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что успехи России в ходе спецоперации на Украине вызывают истерику у западных кураторов Киева. По ее словам, на этом фоне Запад требует от Украины продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые вооружения, шантажируя Киев сокращением военной помощи.

До этого глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что победа России на Украине покажет миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, включая США и ЕС. По его мнению, это негативно скажется на образе западного общественного строя, в частности в странах третьего мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

