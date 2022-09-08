Успехи спецоперации РФ вызывают истерику у Запада – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Успехи России в ходе спецоперации на Украине вызывают истерику у западных кураторов Киева. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ее (СВО. – Прим. ред.) планомерный и уверенный ход вызывает все большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима. <...> Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная", – сказала дипломат.
По ее словам, на этом фоне Запад требует от Украины продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые вооружения, шантажируя ее сокращением военной помощи. Это, считает Захарова, говорит о том, что ни на Украине, ни на Западе не ценится человеческая жизнь, люди там воспринимаются как расходный материал.
Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что победа России на Украине покажет миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, включая США и ЕС. По его мнению, это негативно скажется на образе западного общественного строя, в частности в странах третьего мира.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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