Успехи спецоперации РФ вызывают истерику у Запада – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Успехи России в ходе спецоперации на Украине вызывают истерику у западных кураторов Киева. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ее (СВО. – Прим. ред.) планомерный и уверенный ход вызывает все большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима. <...> Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная", – сказала дипломат.

По ее словам, на этом фоне Запад требует от Украины продемонстрировать способность ВСУ эффективно использовать получаемые вооружения, шантажируя ее сокращением военной помощи. Это, считает Захарова, говорит о том, что ни на Украине, ни на Западе не ценится человеческая жизнь, люди там воспринимаются как расходный материал.

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что победа России на Украине покажет миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, включая США и ЕС. По его мнению, это негативно скажется на образе западного общественного строя, в частности в странах третьего мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

