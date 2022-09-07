Поведение Путина на учениях "Восток-2022" говорит об отличном состоянии войск РФ – СМИ

Фото: kremlin.ru

То, как Владимир Путин вел себя во время наблюдения за ходом учений "Восток-2022", говорит о полной боевой готовности российской армии. Об этом написала Ханна Левен в колонке для британской газеты The Mirror.

"В очередной раз проводя учения "Восток", Путин, по всей видимости, подал сигнал о том, что российская армия способна действовать в штатном режиме, несмотря на затраты от проведения спецоперации на Украине", – отметила журналистка.

Накануне телеканал "Звезда" опубликовал видео из наблюдательного пункта во время учений "Восток-2022". На кадрах видно, как Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу смеются после замечания главы государства относительно доклада замглавы оборонного ведомства Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей проходили с 1 по 7 сентября. По данным Минобороны, в них были задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

