Групповой пуск ракет "Искандер-М" был произведен в ходе учений "Восток-2022"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Групповой пуск ракет комплекса "Искандер-М" был осуществлен в ходе учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморье, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, чтобы вывести из строя системы управления войсками и оружием, а также создать условия для ввода в сражение второго эшелона ударных сил, был произведен удар по пунктам управления и значимым объектам "противника" с применением данных ракет.

Ранее на полигон Сергеевский в Приморье, где проходит активная фаза командно-штабных учений "Восток-2022", прибыл Владимир Путин. Глава РФ начал проводить закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей продлятся по 7 сентября. По данным Минобороны, в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

