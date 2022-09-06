Путин начал закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на полигоне Сергеевском

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Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморье, где проходит активная фаза командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент России начал проводить закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Учения на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей продлятся по 7 сентября. По данным Минобороны, в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

