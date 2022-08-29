В Минобороны РФ сообщили об оборонительном характере учений "Восток-2022"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" носят оборонительный характер и не направлены против определенных стран и военных союзов, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе о порядке проведения данных учений.

"Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск в интересах обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", – цитирует его ТАСС.

Уточняется, что учения пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей.

Ранее сообщалось, что военные КНР примут участие в учениях "Восток-2022". К учениям также присоединятся военнослужащие из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.

До этого стало известно, что военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях "Восток-2022", которые состоятся в России с 30 августа по 5 сентября. Известно, что от Белоруссии задействуют более 250 военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Руководителем учений назначили начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.