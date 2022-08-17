Военные КНР примут участие в учениях "Восток-2022" в России

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Военные КНР примут участие в учениях "Восток-2022", которые пройдут в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Китая.

"В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и России, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022", – сообщили в ведомстве.

В учениях также примут участие военнослужащие из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.

В Минобороны КНР также уточнили, что участие военных в учениях России не имеет отношения к международной и региональной ситуации.

"Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях "Восток-2022", которые состоятся в России с 30 августа по 5 сентября. Известно, что от Белоруссии задействуют более 250 военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Руководителем учений назначили начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа.