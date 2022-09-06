Путин и Шойгу посмеялись, обсуждая замглавы МО РФ Евкурова на учениях "Восток-2022"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посмеялись, обсуждая во время учений "Восход-2022" доклад замглавы ведомства Юнус-Бека Евкурова начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Видео общения президента и министра опубликовал телеканал "Звезда".

"Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генерального штаба", – сказал глава государства, обращаясь к Герасимову, после чего вместе с Шойгу рассмеялся.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, после того, как его речь прервал павлин во время общения с журналистами по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Птица несколько раз прокричала, заглушив слова дипломата. Лавров предположил, что павлину понравилось его выступление.

