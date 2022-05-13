Павлин прервал речь Лаврова во время пресс-подхода в Душанбе

Видео: youtube.com/Ministry of Foreign Affairs of Russia

Павлин прервал речь главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его общения с журналистами по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ в столице Таджикистана.

Когда российский министр рассказывал о части заседания, касавшейся ситуации в Центральной Азии, птица несколько раз прокричала, чем заглушила слова Лаврова, заставив его прерваться.

"Понравилось", – сказал министр, комментируя ситуацию, и рассмеялся.

До этого, выступая по итогам заседания СМИД СНГ, Лавров назвал Европейский союз агрессивным игроком. По словам главы МИД РФ, из-за этого у Москвы возникают сомнения в безобидности желания Украины вступить в ЕС. Лавров подчеркнул, что страны – члены Евросоюза выполняют функции "придатка" НАТО.

