Саммит ОДКБ пройдет в Москве 16 мая

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Главы стран - членов ОДКБ встретятся в Москве 16 мая по случаю 30-летия организации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств - членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", – цитирует его "Интерфакс".

Представитель Кремля уточнил, что по итогам саммита ожидаются выступления перед журналистами генерального секретаря организации Станислава Зася и премьер-министра председательствующей в ОДКБ Армении Никола Пашиняна.

Ранее Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет осенью на острове Бали в Индонезии. Он отметил, что Владимир Путин в ходе разговора с президентом Джоко Видодо поблагодарил того за приглашение и пообещал, что РФ сделает все возможное, чтобы председательство Индонезии было успешным.

