Путин обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ

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Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры также затронули темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.

"Подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Президенты условились о продолжении координации и дальнейших контактов.

Ранее Токаев предложил провести референдум по поправкам к Конституции, чтобы улучшить и демократизировать политическую систему государства. По его словам, эти изменения окажут существенное влияние на будущее страны.

