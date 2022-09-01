В Финляндии заявили об опасности победы России на Украине для имиджа Запада

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Победа России на Украине покажет миру, что Москва может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, включая США и ЕС, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.
"Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?" – сказал он в интервью изданию Yle.
При этом политик отметил, что в Москве расценили действия Запада, который предоставляет Киеву военную, экономическую и политическую помощь, как непосредственное участие в конфликте. Халла-ахо также заявил, что Россия является "развивающимся сельскохозяйственным обществом".
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине. Политик напомнила, что на поле боя РФ противостоят не только ВСУ и нацистские батальоны, но и коллективный Запад.
До этого американский лидер Джо Байден назвал спецоперацию РФ на Украине вызовом миру и призвал добиваться того, чтобы она стала главным провалом Москвы. Он заявил, что данный конфликт угрожает мировой стабильности, поэтому все страны должны поддержать решимость Вашингтона помочь Киеву.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили более 100 украинских боевиков в Николаевской и Херсонской областях
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