России хватит ресурсов для победы в спецоперации – Матвиенко

Фото: kremlin.ru

России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ..

Она подчеркнула, что решение о проведении спецоперации было своевременным, поскольку спустя полгода ее после начала стало хорошо видно, насколько велика была угроза, которая нависла над Россией. Политик напомнила, что на поле боя РФ противостоят не только ВСУ и нацистские батальоны, но и коллективный Запад.

Она отметила, что от исхода специальной военной операции зависит не только существование России как целостного и суверенного государства, но и то, каким будет мир, продолжит ли он движение в сторону многополярной модели, или же США с союзниками установят свою глобальную гегемонию.

Спикер Совфеда подчеркнула, что российские военнослужащие действуют гуманно, они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, а также не запятнали себя расправами над военнопленными.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил присвоить специальной военной операции на Украине статус контртеррористической. По словам парламентария, Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, а киевский режим представляет серьезную угрозу для всех цивилизованных стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

