РФ начала спецоперацию, чтобы НАТО не "расквартировалась" на Украине – Медведев

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Россия начала специальную военную операцию, чтобы не допустить "расквартирование" НАТО на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Мулино в Нижегородской области.

"Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и какие-нибудь их безумные начальники – эти или следующие, для нас это не имеет значения, в конце концов это вопрос даже не сегодняшнего дня – примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым", – говорится в обращении на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

Политик указал на превентивный характер специальной военной операции во избежание атаки со стороны стран Запада.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России. По его словам, на протяжении восьми лет Киев совершал преступления в отношении жителей Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

