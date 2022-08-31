В Госдуме предложили присвоить СВО на Украине новый статус

Фото: Минобороны РФ

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил присвоить специальной военной операции на Украине статус контртеррористической. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, а киевский режим представляет серьезную угрозу для всех цивилизованных стран.

"Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств – преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция", – заявил парламентарий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим санкционировал применение отравляющих веществ против российских военнослужащих, которые выполняли задачи в Запорожской области около Васильевки. 31 июля военных доставили в госпиталь с признаками отравления. В результате проведенного обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.