Депутат рекомендовал задуматься покупающим билеты на концерты не поддержавших СВО артистов

18:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Покупающим билеты на концерты артистов, не поддержавших специальную военную операцию на Украине, необходимо задуматься о моральной стороне вопроса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
"Законы у нас должны, помимо всего прочего, некоторые моральные быть и этические, которые у каждого в душе и которые ему позволяют делать выбор: сходить на концерт Меладзе? Заплатить ему за билет, потому что он наконец осознал, что больше он нигде никому не нужен, он вернулся и дает концерт. Давайте понимать, что мы платим человеку, который призывает убивать наших военных и русских вообще. Потому что третьего не дано, не нужно лицемерить – либо ты за свою страну, либо против. И если против, ты желаешь ей поражения", – отметил он в беседе с Агентством "Москва".
По словам депутата, в России действуют множество законов, которые регулируют деятельность российских артистов, не поддержавших спецоперацию.
Шолохов уточнил, что о запрете творчества некоторых музыкантов и актеров речи не идет. Покупая билеты на концерт или на фильм такого артиста, люди создают ему дополнительную популярность.
"Человек, который призывает к победе Украины, он призывает убивать наших ребят", – заключил парламентарий.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о недопустимости "охоты на ведьм" в отношении артистов и деятелей культуры из-за их отношения к спецоперации РФ на Украине. Так парламентарий отреагировала на предложения ввести законодательные ограничения для выступивших против спецоперации на Украине отечественных артистов.
До этого помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов назвал отказавшихся от России бизнесменов изменниками. По его словам, такие бизнесмены и артисты не стоят даже волоса погибших при специальной военной операции РФ на Украине, они высмеивают звание народного артиста России, открыто унижают российский народ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Покинувшие Россию после начала спецоперации артисты начали возвращаться в страну
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