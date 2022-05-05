В СБ РФ назвали изменниками бизнесменов и шоуменов, отказавшихся от РФ

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Помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов назвал отказавшихся от России бизнесменов изменниками.

"Отказавшиеся от Родины "бизнесмены и шоумены" в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага", – сообщил он в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам Мухитова, такие бизнесмены и артисты не стоят даже волоса погибших при специальной военной операции РФ на Украине, они высмеивают звание народного артиста России, открыто унижают российский народ.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что представители творческих профессий, которые негативно отзываются о России, ее президенте и гражданах, должны быть внесены в реестр иноагентов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.