Байден заявил, что спецоперация РФ должна стать провалом Москвы

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Американский лидер Джо Байден назвал спецоперацию РФ на Украине вызовом миру и призвал добиваться того, чтобы она стала главным провалом Москвы, пишет РИА Новости.

"США продолжат поддерживать Украину и украинцев", – добавил он.

По мнению Байдена, спецоперация на украинской территории угрожает мировой стабильности, поэтому все страны должны поддержать решимость США помочь Украине в сложившейся ситуации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Он подчеркнул, что действующий лидер привел страну к упадку. Трамп назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и другие проблемы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.